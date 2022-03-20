嘉義縣今天新增1例確診案例22013，與19日公布耐斯喜宴案21916（70多歲退休校長）是夫妻，其足跡與21916相同，此件喜宴群聚染疫，累計至今嘉義縣3例確診、嘉義市2例確診，嘉義縣市採檢1500多人均陰性，持續擴大採檢中。

嘉義縣府表示，案22013是耐斯喜宴確診案21916的妻子，未參加喜宴，因其夫確診而匡列密切接觸者而隔離採檢，確診後已醫隔離治，足跡在家中或農務為主，匡列密切接觸者7人，包括嘉縣2人、外縣市5人，篩檢結果全數陰性，均居家隔離中。

縣長翁章梁表示，因應耐斯婚宴群聚案，嘉義縣19日啟動4處社區篩檢站擴大採檢，包括秀林國小全校師生員工、創新學院研習活動、民雄鄉公所活動等相關人員，共採檢1379人，結果均為陰性，全案目前匡列居家隔離53人，自主健康管理3人，入住集檢所14人，持續擴大疫調，並發出細胞簡訊1283通。

縣府衛生局長趙紋華指出，確診的秀林國小校長因違反《傳染疾病防治法》第36條，可裁罰3000至1萬5000元，將以最高裁罰。

嘉義市衛生局長廖育瑋指出，目前掌握當天有207人參加耐斯喜宴，都已匡列居家隔離，陸續採檢中，截至19日晚上12點已採檢205人，有 162人陰性，其餘人還在等結果通知。