高雄24日暴增13例本土確診個案，該起案件屬於前鎮化工廠同職場群聚感染，也導致高雄某高中學生染疫，高市府公布該校擴大採檢結果，共採檢2413人，當中1600多人採檢陰性，其餘800多人正在等待結果出爐，高市府教育局也宣布該校預防性停課3日，並提醒相關自主健康管理規定，目前感染源仍在釐清當中。

教育局表示，目前該校已經完成全校師生採檢也成立關懷中心，並妥善安置學生居家隔離或於檢疫所隔離，相關單位將主動關懷學生隔離狀況，即日起將預防性停課3日，期間若無相關症狀，3月28日可返校復課，並進行第2次採檢，以確保師生健康，另外，原訂3月28日國一新生報到，調整至3月29日辦理，也可採線上或電話等多元形式進行。

高雄市長陳其邁表示，除了確診學生的班級，其班級前、後各一班的師生也列為優先採檢對象，2班共115位師生採檢結果均為陰性，目前全校2413人僅剩809人檢驗結果尚未出爐，其餘1604人結果均無異狀，預估傍晚左右，所有採檢報告都會出爐。

陳其邁指出，這波群聚感染案中，大多屬於剛發病的感染個案，且因為Ct直接近，初步推斷職場內有一位較早發病的共同感染源，或是其中一位確診者曾在3月13日參加高雄的喜宴，該場宴會約有10桌，賓客中有些是從風險地區前來的親友，詳細感染源會設法儘速釐清。