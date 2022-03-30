家住北市的台灣海洋大學40多歲體育老師（案23022），27日曾至汐止寬和宴展館參加婚宴，新北市衛生局長陳潤秋表示，婚宴會場當天賓客約50多人，加上會場服務人員也有50多人，目前匡列69人，採檢結果都是陰性，同桌會安排採檢加居家隔離，隔壁2桌的會採檢加上自主健康管理，因現在不能逐桌敬酒，其他的會發送簡訊請他們去做PCR。