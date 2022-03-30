海大老師曾赴新北參加婚宴 匡列69人採檢皆陰性 16:022022/03/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋表示，婚宴會場當天賓客約50多人，加上會場服務人員也有50多人，目前匡列69人，採檢結果都是陰性。（新北市衛生局題提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家住北市的台灣海洋大學40多歲體育老師（案23022），27日曾至汐止寬和宴展館參加婚宴，新北市衛生局長陳潤秋表示，婚宴會場當天賓客約50多人，加上會場服務人員也有50多人，目前匡列69人，採檢結果都是陰性，同桌會安排採檢加居家隔離，隔壁2桌的會採檢加上自主健康管理，因現在不能逐桌敬酒，其他的會發送簡訊請他們去做PCR。 案23083南投進香足跡出爐 到訪紫南宮夜宿受天宮香客大樓 彰化確診夫妻到過苗栗後龍 匡列77人採檢結果出爐 #婚宴 #匡列 #會場 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市今＋3「Ct值曝光」 印尼籍看護傳給雇主 銀行員孕婦確診 16:192022/03/29 生活 勞保局電話服務人員確診 匡列69人PCR結果出爐 11:002022/03/29 生活 花蓮男胸口突感劇烈疼痛即失去意識 經檢查竟罹患主動脈剝離 10:462022/03/30 健康 南投清明連假接種不打烊 加開施打站長者可領500元禮券 11:052022/03/30 生活 國發會明宣布2050淨零排放路徑圖 龔明鑫：再生能源逾5成 19:322022/03/29 生活 海軍士官台中吃婚宴確診 足跡跨南北 感染源不明 15:092022/03/30 生活 參加媽祖遶境 須打滿3劑疫苗 04:102022/03/30 生活新聞 口罩令4月鬆綁無望 陳時中：疫情升溫繼續維持 15:182022/03/30 生活 為達短中期目標 匡列近9,000億拚減碳 12:122022/03/30 財經 台東確診者到台南2間廟進香、住宿 66人採檢出爐 16:042022/03/30 生活 這一鍋餐飲集團50萬會員感謝祭 指定商品享5折價 12:462022/03/30 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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