台北市南港高工發生校園群聚案，一共300多位師生遭匡列居家隔離，全校停止到校上課直到4月11日，但有家長爆料指出，學校卻執意要讓學生參加技能檢定學科考試，讓家長擔憂恐會再次擴大傳染給其他學校。

疫情持續升溫延燒北市校園，南港高工共9名師生確診，全校停課改為線上課程，但南港高工的學生原本將在4月10日參加檢定考試，學校執意讓學生參與考試，據了解，按照先前的經驗，南港高工學生會到其他學校和他校學生一起考試，家長擔憂，可能會造成疫情擴大。

南港高工群聚感染，共9生確診。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

對此，北市教育局副局長陳素慧表示，被居隔的學生當然不能參加考試，至於其他自主健康管理的學生可以戴口罩參加考試，只是不建議有聚餐等行為，是可以參與考試。

家長擔心，確診的9名學生來自不同班級社團活動也會跨班上課，被匡列的師生雖已居隔，但可能還是會有漏網之魚，如果再與其他學校接觸，疫情恐再擴大。