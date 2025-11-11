意外！星宇航空（2646）11日召開董事會通過第三季財報，因第三季客運市場受到對等關稅不確定、日本大地震謠言，以及新機陸續交付之前置成本，使第三季單季稅後淨損4.49億元，累計前三季稅後純益4.75億元，每股稅後純益（EPS）0.16元。

至於第四季能否轉虧為盈？星宇表示，在第四季貨運傳統旺季與客運連假效應的雙重推動下，旅遊需求持續強勁。受惠於航線佈局的逐步擴張與成熟，星宇航空營運動能可望延續向上，穩健推升客、貨運收入成長。

星宇10月底正式開啟冬季班表新篇章，擴大日本市場運能，台北-福岡航線放大機型以A330neo執飛，台中-沖繩航線12月將逐步增班至每日2班，滿足旅運需求。東南亞方面，除鞏固現有航線更進一步強化佈局，自12月16日起全面恢復台北-馬尼拉航線，每週7班以A321neo營運，搭配宿霧與克拉克，旅客將享有不同點進出的行程規劃彈性，並增援長程線轉機旅客的輸運。

因應2026年寒假及春節旅遊旺季，明年2月起日本名古屋、泰國清邁、越南峴港與富國島將以加班機方式增加艙位，曼谷晚班機也將部分放大以A330neo營運，強化區域運能。今年夏季廣受旅客青睞的台北-宮古島市（下地島）航線亦將於明年2月12日起回歸，每週一、四營運共兩班，讓更多旅客能輕鬆前往這座話題度滿點的海島度假勝地。

同時，星宇航空將新增台中-宮古島市（下地島）航線，將於2月13日開航，每週二、五營運共兩班。此為繼高松、沖繩、神戶，自台中出發的第4條日本航線，使台中飛往日本的航班數提升至每週28班，提供民眾更多元的選擇。長程航線部分，明年1月15日將正式插旗北美第五個航點–鳳凰城，持續拓展北美佈局，星宇航空將持續觀察市場需求彈性調整運能，強化營運競爭力。