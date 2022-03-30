中華郵政公司訂於今年第2季發行5款新郵票，主題包括石虎、台中捷運、雲林縣、賀喜與台師大建校百年。另為表彰女性在社會發展歷程中扮演的各種重要角色，並倡導性別平等，郵局與國立歷史博物館將共同舉辦「真善美–方寸間的女性形象特展」，展示國內外女性主題郵票及精美織品、版畫等文物。

中華郵政說明，台灣瀕臨絕種哺乳動物郵票—石虎，預定4月13日發行郵票1套2枚，面值分別為8元及28元。

台中捷運郵票小全張預定4月25日發行小全張1張，內含郵票2枚，面值分別為15元及35元。

寶島風情郵票—雲林縣預定5月12日發行，以西螺大橋、北港朝天宮、草嶺萬年峽谷及斗六太平老街為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及15元各2枚。

賀喜郵票（111年版）預定5月20日發行，以結婚賀詞為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元2枚、8元及13元。

國立台灣師範大學建校百年紀念郵票預定6月1日發行，為誌該校建校百年盛事，特發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及28元。

中華郵政與國立歷史博物館策劃於4月1日至7月3日，在郵政博物館6樓特展室舉辦「真善美–方寸間的女性形象特展」，展出郵政博物館典藏的國內外與女性主題相關郵票，以及國立歷史博物館珍藏的精美織品與版畫等文物，同時呈現百年台灣婦女權益發展史，藉由引領觀眾探索古今中外的女性形象，認識女性多元傑出表現。

展覽期間，凡於展場打卡或拍照上傳至個人FB或IG，經導覽人員確認，即可獲贈該特展專屬明信片1份。