疫情指揮中心2日公布國內新增404例COVID-19確定病例，分別為160例本土個案及244例境外移入（186例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，今日新增之160例本土病例，為83例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今（2021）年3月15日至4月1日，其中包含83例為無症狀感染。個案分佈為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。相關疫情調查持續進行中。指揮中心說明，今日新增境外移入個案為105例男性、74例女性、65例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自菲律賓（23例）、越南（15例）、印尼（10例）、韓國（6例）、美國及日本（各5例）、泰國（4例）、馬來西亞（2例）、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、中國、香港、德國、匈牙利、模里西斯、加拿大、挪威、英國、印度、瑞士及波蘭（各1例）移入，另161例調查中。入境日介於今（2022）年2月27日至4月1日。指揮中心統計，截至目前國內累計7,070,119例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,045,581例排除），其中24,033例確診，分別為7,846例境外移入，16,133例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。