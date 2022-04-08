香港疫情逐漸受控，大陸國家衛健委公布，由衛健委和疾控局組建的第5批中央援港抗疫專家組7日赴港，繼續指導港府堅持「動態清零」，協助穩控疫情。

衛健委指出，近期香港第5波疫情快速上升勢頭得到明顯遏制，為進一步降低死亡病例，阻斷社區傳播風險，應特區政府邀請，該個專家組在當日下午赴港，繼續協助特區政府盡快穩控疫情，深入研判疫情發展，向特區政府提出階段性工作目標等意見和建議。

赴港專家共6人，包括中國疾控中心傳染病所所長闞飆，全國政協委員、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩，山東大學公共衛生學院院長李士雪，中國疾控中心助理研究員唐小哲，廣東省疾控中心主任醫師孟瑞琳，廣州市疾控中心副主任醫師馬曉薇。均參加過大陸多地防控救治工作。

衛健委稱，專家將繼續指導特區政府堅持「動態清零」總方針不動搖，落實「三減三重一優先」策略，降低死亡人數，促進香港社會凝聚共識。