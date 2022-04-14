有網友列出中原大學確診學生系所、宿舍，並公布在網路，校方要求刪文，遭懷疑是隱瞞疫情。對此中原大學說，學校並非法定衛生單位，依法正式訊息必須由地方政府及衛生單位經確認及查證後，統一對外發布，並無刻意隱瞞確診資訊。

有學生說，男宿12日封鎖，舍監僅說要消毒，突然就傳出多人確診，認為學校應該詳細說明疫情。

中原大學則說，依法需經桃園市衛生局確認、通報，本周停課期間累積確診人數7位，且校方接獲衛生單位通知後，已立即針對學校宿舍展開清消，並由桃園市衛生局協助安排於4月14日下午5時至晚上8時30分在校內設置採檢站，針對停課期間未返家的留宿生提供免費篩檢，避免疫情擴散。

另3月31日晚間起已停止實體授課改線上教學至4月17日止，此次學生染疫並無班級接觸人，且已隔離，因此依教育部防疫規定原停課日程不受影響。校方強調，因學校並非法定衛生單位，依法正式訊息必須由地方政府及衛生單位經確認及查證後，統一對外發布，並無刻意隱瞞確診資訊。