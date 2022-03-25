新北市今新增11例本土確診，除了樹林某科技廠10名員工確診外，另有居住在中和區的男子驗出確診。新北市副市長劉和然今表示，案22556移工昨日下午身體不適後，針對同宿舍同樓層作業區擴大匡列208人採檢，再增8名外籍移工、1名本土員工確診，現已將全公司910位員工匡列，將派團隊進廠採檢，並已要求工廠停工、全廠清消。

衛生局指出，案22556員工23日出現發燒症狀，昨日前往診所就診後，被醫師建議去亞東醫院採檢確診，Ct值19.36，除了連夜對該案職場擴大採檢208人外，目前已匡列居家隔離173人，其中全數移工137人安排集中隔離。

劉和然表示，今早208人採檢結果出爐，199位陰性、9位陽性（8外籍、1本土住板橋區），其中有7人與案22556移工同住一宿舍，其餘3人則與該案在鄰近作業區，目前已陸續採檢全公司910位員工，並要求工廠停工，復工後員工須持陰性證明才能進入。

另外，中和確診個案22598，昨日則是出現喉嚨痛症狀，診所通知到雙和醫院採檢後才確診，Ct值12.7，由於該案工作場域單純，目前正在對其家人、朋友採檢疫調中。