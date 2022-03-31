全台疫情多點爆發，昨晚宜蘭綠色博覽會因有確診者足跡，在今天（31日）緊急休園、清消，今天宜蘭縣凱旋國小也傳出外聘老師確診，據了解，該案屬新增個案，但尚未判定屬外縣市還是宜蘭縣確診者。該案在凱旋國小兼課，並曾帶學生到綠博參觀，綠博因此足跡而休園，但縣府回應，相關疫情訊息仍待中央疫情指揮中心公布為主。

凱旋國小約有500多名師生，衛生局已安排師生在校內採檢，並討論是否要預防性停班停課。