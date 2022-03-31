宜蘭凱旋國小外聘師確診！逾500師生採檢、綠博休園 09:082022/03/31 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣凱旋國小傳有確診者足跡，今天師生全面在校內採檢。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台疫情多點爆發，昨晚宜蘭綠色博覽會因有確診者足跡，在今天（31日）緊急休園、清消，今天宜蘭縣凱旋國小也傳出外聘老師確診，據了解，該案屬新增個案，但尚未判定屬外縣市還是宜蘭縣確診者。該案在凱旋國小兼課，並曾帶學生到綠博參觀，綠博因此足跡而休園，但縣府回應，相關疫情訊息仍待中央疫情指揮中心公布為主。 凱旋國小約有500多名師生，衛生局已安排師生在校內採檢，並討論是否要預防性停班停課。 桃市國中技藝競賽新增醫護職群 男學生立志當護理師 竹縣「舞」告厲害 全國學生舞蹈比賽12特優 #新冠肺炎 #台灣 #綠博 #休園 #凱旋國小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 舞告厲害 竹縣學子舞蹈抱回12特優 04:102022/03/28 地方新聞 外聘舞蹈老師染疫 宜蘭68名學生居家隔離 15:512022/03/30 生活 績優體育班評選 明德高中、正德國中3連霸 04:102022/03/31 地方新聞 全國中等學校運動會自由車項目即將登場 防疫全面戒備加強清消 09:252022/03/30 生活 南榮國中確診生疑脫口罩打球染疫 基隆巿籃球場即起關3天 15:482022/03/30 生活 北市幸安國小師住中和社區今確診 家長驚：才辦完園遊會 12:022022/03/30 生活 宜蘭綠色博覽會有確診足跡 3／31休園清消 22:512022/03/30 生活 暢遊美麗的永續生態場域 「夢幻島嶼」宜蘭綠博開幕 13:492022/03/26 寶島 當逆風少年成為暖師 吳自輝幫孩子知錯、改錯 09:592022/03/27 生活 北巿校園再爆第4例確診 中正區國小舞蹈班外聘老師染疫 10:132022/03/30 生活 海大教授跑小吃店確診 妻任職介壽國中 北巿今急篩240人 10:292022/03/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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