因新冠肺炎疫情持續延燒中，在26日開幕的宜蘭綠色博覽會，稍早接到中央單位通知相關足跡訊息，明日（31日）將休園一天，進行全場域環境清消，以及工作人員全面篩檢，近期內有前往綠色博覽會的民眾，盡快前往篩檢。