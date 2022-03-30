宜蘭綠色博覽會有確診足跡 3／31休園清消 22:512022/03/30 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明日（31日）宜蘭綠色博覽會將休園一天，進行全場域環境清消，以及工作人員全面篩檢。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎疫情持續延燒中，在26日開幕的宜蘭綠色博覽會，稍早接到中央單位通知相關足跡訊息，明日（31日）將休園一天，進行全場域環境清消，以及工作人員全面篩檢，近期內有前往綠色博覽會的民眾，盡快前往篩檢。 亞太第一 萬事達卡全台首發碳足跡計算器 攜手王道銀行打造第一張低碳生活卡 確診者搭遊覽車來台南進香 留宿香客大樓1晚 #宜蘭 #新冠肺炎 #台灣 #足跡 #綠色博覽會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨宜蘭市長羅東鎮長初選 4月6日電話民調開跑 04:102022/03/30 地方新聞 五倍券、國旅券期限倒數 飯店、旅遊業加碼食宿好康「吸券」 18:292022/03/30 生活 拚搏宜蘭縣長! 民進黨提名江聰淵 朱立倫：地方認同林姿妙 16:502022/03/30 政治 宜蘭鼎護協會 兒童節送愛心饗宴 20:182022/03/30 寶島 確診者參加進香團到過屏東 觀光藥廠、海鮮餐廳足跡曝光 16:292022/03/30 生活 宜蘭縣某國中2教師確診 全校千人篩檢 停課10天 08:402022/03/30 生活 外聘舞蹈老師染疫 宜蘭68名學生居家隔離 15:512022/03/30 生活 中和社區群聚再增6人染疫 小學老師自行快篩確診 14:492022/03/30 生活 高鐵又有新足跡！基隆確診者搭這班車赴高雄 13:032022/03/30 生活 宜蘭冬山河暗藏藍眼淚美景？ 絕美照曝光超夢幻 20:282022/03/30 生活 台東確診者到台南2間廟進香、住宿 66人採檢出爐 16:042022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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