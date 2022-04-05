衛生局今天開設4處篩檢站，南區松柏篩檢站上午完成331人篩檢，結果均為陰性。（曹婷婷攝）

高雄確診個案24795為樂團薩克斯風女樂手，在台南參與喜宴、活動演出，涉足飯店、宮廟、餐廳8處場地，台南市衛生局急匡列1308名相關接觸者，為單一個案匡列人數最多一次，衛生局今天於麻豆、永康、關廟及南區開設4處篩檢站，分流篩檢，明天南區將持續提供篩檢服務，首日1374人篩檢，883人採檢出爐陰性。

針對案24795於3月26日至4月3日期間有5天涉足台南多個場合，且未戴口罩演出，衛生局今天緊急開設篩檢站，市長黃偉哲也呼籲，除了發出上千通簡訊通知篩檢，如有足跡重疊但沒收到通知的市民，也要盡快就近前往篩檢站篩檢。黃偉哲也因為4月2日曾和女樂師足跡重疊，昨天已完成快篩，結果為陰性。

衛生局指出，今天上午於南區松柏篩檢站331人，結果均為陰性，麻豆三洽宮上午篩檢496人，也皆為陰性，今天下午持續有民眾篩檢，包括松柏篩檢站157人、永康衛生所146人、關廟區山西宮244人，目前已有883人結果出爐均為陰性，其餘結果仍未出。