高雄市教育局因應校園確診個案，於連假期間為防堵疫情蔓延，緊急通知各校應強化防疫措施如下：

一、校園開放規定

（一）高中職以下校園室內外場地全部停止外借。

（二）校園維持開放民眾運動（學生在校上課時不開放）。

二、校外教學（畢業旅行、露營等）

（一）跨縣市活動至4月30日前全面暫緩辦理（與升學相關課程除外）。

（二）本市內活動可維持辦理，但仍需注意相關防疫規定。

三、4月6日開學日前後防疫加嚴措施

（一）生病不到校，應就醫並進行快篩或PCR。如仍有入校必要者，應先提供居家快篩或PCR陰性證明，才能入校。

（二）同住家屬如有疑似症狀，建議家屬及學生先快篩，儘速就醫。

（三）連假期間，曾接到通知篩檢簡訊或曾前往各縣市確診個案公共場所活動史(足跡)，建議家長及學生先到社區篩檢站快篩。

（四）學生到校後，如有發燒或呼吸道症狀，請學生到隔離區快篩，並儘速就醫。

為因應疫情，高雄市學校已先整備防疫物資(快篩試劑、酒精、額溫槍、消毒用品、備用口罩等)，教育局同時備有快篩試劑，即時補足學校需求，落實本次加嚴措施，務必確實維護校園師生健康。

教育局長謝文斌特別呼籲，為降低校園群聚感染風險，請學校隨時注意最新疫情訊息，持續執行相關防疫工作，在教育局、學校及家長共同努力防疫下，提供師生安全、家長安心的健康學習環境。