台中市議員施志昌女性助理染疫，引起各界的高度關注！施志昌上午說，服務處助理確診一事，該名助理昨天下午覺得喉嚨痛，但感覺與一般感冒不同，於是自行做快篩後出現陽性反應，隨後立即聯繫台中市政府衛生局，送PCR採檢，並於當日晚間約十點半確診。

施志昌指出，該名助理於服務處擔任行政職，平日也並未在外服務，於服務處期間也全程配戴口罩，如今確診也自行快篩並儘速配合防疫措施，進行採檢與隔離。他本人接獲助理通知後，馬上停止活動返家，等待衛生局通知；並自行做快篩呈現陰性，其他助理也有自行快篩，目前都是陰性。

施志昌表示，該名晚間助理確診後，衛生局也安排他今天上午八點左右，搭乘防疫計程車至醫院進行PCR採檢，最慢下午即會有結果，採檢後也會立即入住防疫旅館。

施志昌強調，九日晚間餐會服務處僅有他本人參與，該名確診助理未參加，而該名助理因擔任行政職，平時也未在外走動。現在服務處所有人皆配合防疫政策，依衛生局指示行動。

染疫服務處助理