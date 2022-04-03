今天新增1名外縣市確診者（未有案號）在宜蘭縣的足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（3日）新增9例，案24335、案24336、案24338、案24401及2位未立案號的個案，皆為居家隔離期間陰轉陽；案24337是舞蹈補習班相關聯的個案；案24336是案23775的媽媽；1例未有案號的是案23501的媽媽；案24286是造船廠合作單位的員工，有接觸到案23739。

目前宜蘭縣內停課的學校有6所，羅東國中、新生國小、員山國小、光復國小、凱旋國小皆停課到4月10日，11日復課；中山國小昨天開始算起，停課至4月11日，12日復課。

宜蘭縣今天（3日）新增9例，案24335、案24336、案24338、案24401及2位未立案號的個案，皆為居家隔離期間陰轉陽；案24337是舞蹈補習班相關聯的個案；1例未有案號的是案23501的媽媽；案24286是造船廠合作單位的員工。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

另外，今天新增1名外縣市確診者（未有案號）在宜蘭縣的足跡， 4月1日下午2至下午4時，在蘭城晶英酒店兒童遊戲室（宜蘭市民權路二段36號）；下午4點至下午6點，在新月廣場影城（宜蘭市民權路二段38巷6號）；下午6點至下午8點，在新月廣場原燒O-NiKU；4月2日上午7點至8點15分，在蘭城晶英酒店自助早餐；上午10點10分至11點15分，在新月廣場影城；上午11點30分至下午1點，在新月廣場大心新泰式麵食；下午1點30分至下午3點10分，在蘭城晶英酒店兒童電影院；下午6點至下午7點，在新月廣場-地下1樓三商巧福；下午7點30分至下午9點，在蘭城晶英酒店兒童遊戲室、游泳池。

宜蘭縣長林姿妙表示，關於縣內某國小家長是否有疫調不實的情況，目前還在調查中，並指示衛生局毋枉毋縱，依相關證據處理，呼籲縣民，應該用愛心和同理心、互相支持，才能共同度過難關。