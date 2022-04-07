宜蘭縣今天（7日）新增2名確診者，其中一人30多歲的女性，因2名孩子相繼染疫，該案陪同住院後確診，讓舞蹈教室傳播鏈再添一人，累計該傳播鏈已有30人確診，宜蘭縣衛生局強調，縣內的醫療量能足夠，但呼籲民眾趕緊接種疫苗，明起增設第11波疫苗快打站，請鄉親盡速接種。

衛生局表示，案25523為30多歲女性，是案24545和案24884的媽媽，2個孩子相繼確診後，被匡列為居家隔離對象，並陪同住院。該案曾於3月30日和4月3日PCR篩檢，2次皆為陰性，4月5日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，4月6日採檢為陽性確診，CT值為16.8，目前收院治療中。

另一案是案25831，是30多歲女性，4月2日至4月5日曾自行開車到花蓮縣掃墓，4月3日與友人在當地的奧斯卡音樂餐廳聚餐，之後得知該餐廳有確診者足跡，在4月4日自行購買快篩試劑篩檢，結果為陰性，4月6日同行的當地友人確診，該案因此到本縣社區篩檢站PCR篩檢，結果為陽性確診，CT值28.5。

衛生局目前匡列案25831的6名同住家人、1名同行親友，7人PCR採檢皆為陰性，將持續進行疫調。

衛生局公布案25831足跡，4月1日上午10時至11時，搭乘國光客運（羅東轉運站至南港轉運站），4月1日晚上9時20分至11時，搭乘葛瑪蘭客運（板橋轉運站至羅東轉運站），4月2日，上午7時34分至8時，在7-ELEVEN 詠淇門市（宜蘭縣冬山鄉冬山路一段725號），4月2日，上午11時至12時30分，在蘇澳鎮第六公墓（宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路三段），4月5日下午6時至6時15分，在全家便利商店冬山義成店（宜蘭縣冬山鄉義成路三段316號）。

衛生局表示，宜蘭縣內醫院目前收治47位確診者，陽明交通大學附設醫院44人，羅東博愛醫院3人，縣內負壓隔離病房有21張床，扣除留給肺結核患者後有17張床，專責病房有50張床，博愛醫院也有40張床，量能足夠，也開始將輕症轉移到集中檢疫所。

衛生局長徐迺維強調，其他縣市的確診數增加很多，呼籲縣民提高警覺，如有疑慮請趕快來篩檢，面對疫情我們反應就是要快，才能及早匡列，避免疾病傳給更多的人。