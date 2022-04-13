【旅遊經 編輯部報導】

「2022桃園彩色海芋季」進倒數5天，活動至4月17日止，今(2022)年活動以「芋見愛神」為主題，結合桃園特色文創、小農攤商、防災社區、花卉展售等，除此之外，大園敏盛醫院特別進駐「桃園彩色海芋季」會場，提供民眾莫德納疫苗施打服務，讓遊客在賞花之餘，亦能兼顧健康，保護自己與他人，而且還可獲得一朵彩色海芋。

可免預約接種，現場更贈送一朵彩色海芋

大園敏盛醫院啟動莫德納疫苗接種專案，於4月15日(五)上午9時至12時辦理，在「桃園彩色海芋季」DIY體驗區，針對60歲以下民眾(原住民50歲以下)不限第一、二、三劑，採隨到隨打制，只要攜帶健保卡及黃卡，填寫疫苗接種意願書，即可免預約接種，現場更贈送一朵彩色海芋，讓接種民眾帶回家。而60歲 (原住民身份50歲)以上長者，採造冊施打，仍請依疫苗接種通知單前往大園老人文康中心(大園區田心里大觀路118號)施打一、二、三劑莫德納或高端疫苗。

桃園彩色海芋季共有7.2萬彩色海芋和8大藝術裝置，在活動結束前一天，也就是本周六(4/16)，將舉行「時光機來電50」活動，帶領單身男女坐上時光機，身穿復古裝扮，以闖關方式提供他們更多認識彼此的機會，希望大家都能在浪漫的彩色海芋花田中邂逅愛情；周日(4/17)閉幕儀式更特別邀請因《華燈初上》「花子」一角爆紅的劉品言來到活動會場，現場也將由樂天女孩及「金音獎最佳創作樂團」Skaraoke帶來熱力四射的表演，為今(2022)「桃園彩色海芋季」畫下完美句點。

由於每年活動時人潮多，桃園市政府農業局呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸系統，桃園客運5077以及統聯客運210都可到達會場。此外也特別規畫免費接駁車，活動期間由A18桃園高鐵站-文中三停車場-活動會場的接駁車。周邊也規劃免費停車場，包含文中三停車場和功學社單車安全體驗館，其中平日亦開放甲好羊肉莊對面停車場供民眾停放。

相關訊息可至「桃園彩色海芋季」粉絲專頁查詢！圖片：桃園市政府農業局提供