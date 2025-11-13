近日鳳凰颱風外圍環流及共伴效應為東北部帶來猛烈暴雨，宜蘭蘇澳地區災情嚴重，街道淹成小河，煙波飯店地下室停車場也慘遭淹沒，30多輛車泡在水裡。煙波大飯店蘇澳四季雙泉館公告，11月12日起暫時休館，進行環境清理及設備復原作業；瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也表示，即起暫時休館維護。

煙波蘇澳四季雙泉館在官網發布營運調整公告，受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區出現積水、停電及停水等情況，館內部分公共區域與設施也受到影響；為確保旅客與同仁安全，並維護環境與服務品質，自11月12日起暫時休館，進行環境清理及水電、設備復原作業。

業者表示，已預訂住房或專案活動的民眾，可透過客服專線、客服信箱或LINE小幫手聯繫，工作人員將協助辦理延期入住或退款事宜。

昨有房客抱怨，車輛停在煙波飯店地下2樓全泡水，且飯店人員不讓他們移車，對此業者表示，飯店第一時間啟動防颱措施，但外面已淹水到小腿肚高，考量安全才勸導住客暫勿外出；目前已完成車主登記，並安排拖吊與保險公司協調修繕理賠事宜。

另外，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也表示，12日起暫時休館，進行環境清消與設備檢測作業，預計恢復營業日期將視現場修復情況另行公告，屆時將於官網與社群平台同步更新訊息。