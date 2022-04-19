苗栗縣政府成立青年事務委員會，提供青年參與公共事務的機會，今年青年事務委員會邁入第4屆，將遴選12名設籍或居住在苗栗縣的青年代表，苗栗縣副縣長鄧桂菊19日招募苗栗熱血青年挺身而出。

苗縣府勞青處長彭德俊表示，青年事務委員會主要藉由公開徵選各界學生、社會青年代表，作為青年、地方與縣府團隊3方溝通參考，擬訂更臻完善的青年政策，成立青年事務委員會以來，青年委員提案80件，目前已執行50件，其中包括無人機、青年創業指揮部等相關政策與建設，今年並以「菁力量，Go膽亮」作為遴選活動主軸，讓縣內有想法、有衝勁的熱青年，勇敢站出來提出政策意見。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、議會秘書長林來居、議員余文忠、徐筱菁、鄭聚然團隊秘書，以及第3屆青年委員，今天共同啟動第4屆青年事務委員徵選活動，號召苗栗青年加入行列，一起菁亮苗栗的縣政發展。

現場並邀請第3屆青年委員林志豪、鄭兆傑、黃琇苓分享經驗與心得，其中林志豪擔任2屆青年委員，他表示，這4年來藉由委員會解決並改善青年朋友的食、衣、住、行各項問題，成為諮詢協調的交流平台，感謝縣長與副縣長對青年朋友的鼓勵與照顧，縣府團隊更是積極解決並以多元方式處理青年創業、就業、兩性平權等問題，擔任青年委員除了提升自我也能與其他優秀青年認識交流，更有機會參與、協助縣政發展。

擔任外聘委員的馥郁金鬱金香酒店董事長鄭兆傑表示，在這過程中看到青年對縣政措施或行政流程，包括道路、公園規劃等給予建議，縣府聽取青年建議，整合不同意見，讓縣政機制更貼近民眾，也讓政策運作更加流暢。

青年事務委員黃琇苓則表示，加入青年事務委員會後發現苗栗青年的活力與力量，苗栗縣在青年輔導與青創能量是過去從未見過的，而她身為苗栗高中老師，配合108課綱與學校、產業、社區產生連結，透過青年事務委員交流發展以及各界資源串聯教育界，透過課程深根苗栗經驗組織與精彩的在地活力。

副縣長鄧桂菊表示，勞青處是縣長徐耀昌上任新成立的青年專責單位，一路走來確實把縣長的「創新、求變、接地氣」理念與意涵發揮的淋漓盡致，苗栗縣有許多返鄉青年，各個築夢踏實並有委員會為青年發聲，尤其透過平台推動許多議案再藉由縣府力量落實，慢慢讓苗栗青年事務相關工作越來越有規模與制度，與6都相比雖資源相較不足之下，苗栗卻有最完整的架構執行最貼近民意的工作。副縣長邀請關心在地、社會、公共事務議題的苗栗好青年一起加入青年事務委員會的行列，貢獻亮點想法、倡議公共議題並發揮專業菁力回饋社會。

勞青處長彭德俊說明，青年事務委員會公開徵選各界學生、社會青年代表，網路票選活動公民開放參與機制，以及經由專業評選小組評選，所獲分數依比例加總後擇優錄取，這屆報名期間自即日起至4月29日截止，期許更多熱血青年團結集結菁力量能，帶動苗栗發光發亮。