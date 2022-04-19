朝陽科大舉辦「2022企業說明會暨校園徵才」活動，校長鄭道明（前排中）與勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心主任王茹馨（前排右四）等人與會。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科技大學今天舉辦「2022企業說明會暨校園徵才」活動，105家企業參加，共釋出4千多個職缺。校方表示，今年受到疫情影響，海外任職機會大幅下降，但國內製造業及餐飲等行業相對增加，且需才孔急，徵才廠商今年提供平均起薪較近年的3萬1千元，提高到3萬4千元左右。

朝陽科大為增加應屆畢業生現場就業媒合機會，今天舉辦「2022企業說明會暨校園徵才－職場逐夢、薪情飛揚」，邀請科技資訊、營造、服務、製造、金融保險、觀光休閒及電信等產業類別等共105家企業參加，其中包括多家上市上櫃公司，共釋出超過4千個職缺。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽科大培育全球企業人才強化台灣人才競爭力，畢業生專業能力受雇主肯定，在職場團隊合作、人際互動、持續學習及工作責任等均獲得頗高評價，多年蟬聯企業最愛，校園徵才活動獲得超過百家廠爭相參與。

朝陽科大校友服務暨職涯發展處處長潘吉齡表示，徵才廠商今年提供的平均起薪較往年高，約為3萬4千元上下，雖受到疫情影響導致今年海外任職機會大幅下降，不過，國內製造業及餐飲與飯店業相對增加，還有10多家廠商特別提供給身心受限學生相關職缺。