衛生局公布在衛福部花蓮醫院設立快篩站時間。（花蓮衛生局提供）

確診護理師CT值13.9，傳染力相當旺盛。環保局針對足跡，擴大消毒中。（花蓮環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮慈濟急診室20多歲女護理師（案23529），到墾丁旅遊感到身體不適就醫，才發現陽性確診。花蓮慈濟醫院緊急匡列確診者家人、同仁與照顧過的病患，其中2名院內同事PCR一採陽性，還待2採確認。下午4時起，在衛福部花蓮醫院開設快篩站，截至5時已有4百多人到場接受快篩，快篩站出現大排長龍。

由於花蓮再度出現疫情，加上清明連假將屆、4月16日全國中等學校運動會將在花蓮開幕，目前花蓮縣也有部份項目的會前賽在進行，縣衛生局協調規劃在衛福部花蓮醫院「慈愛大樓」停車場成立快篩站（明禮路側門），今天下午4點到凌晨12點、明天（4月1日）早上8點到凌晨12點、以及後天（4月2日）早上8點到下午4點擴大採檢，呼籲本月15日至30日曾出入花蓮慈濟醫院急診室的民眾，前往衛福部花蓮醫院篩檢。

確診的女護理師在慈濟醫院急診室工作，29日就出現喉嚨痛不適症狀，30日大夜班下班後和男友到墾丁旅遊，今天早上在恆春基督教醫院採檢陽性；由於確診者服務地點是花蓮慈濟醫院，醫院大規模匡列333名同事採檢，其中2個同事PCR一採陽性，仍待二採確認，慈濟醫院今天早上也封閉急診室清消、安排急診留觀病人轉院。

護理師PCR驗出陽性，CT值13.9，病毒量相當高，目前收治在枋寮醫院隔離治療，至於護理師到底傳染途徑為何，衛生局仍擴大疫調清查中。

花蓮慈濟醫院匡列醫院同仁與照顧過的病患共333人，其中有224人PCR採檢，有144人為陰性，有2人陽性確診（尚無案號），其中1名為醫院護理師，另1名為醫院內工作者，剩餘78人仍在檢驗中；另109人抗原快篩檢測結果出爐，105人陰性、4人檢測中。

在慈院護理師確診消息傳出後，不少近期進出慈院急診室的民眾都感到恐慌，陸續到快篩站詢問，除了曾到急診室的病患、院內員工，也有不少業務往來的警察、消防人員。衛福部花蓮醫院現動員至少12位醫護人員、5位醫檢師及6位行政人員全力為民眾服務，並視現場人潮調整人力。