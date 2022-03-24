一度被懷疑是嘉義喜宴傳染鏈源頭的案22137（退休男校長），雲林縣衛生局24日表示，經抽血基因定序確認，他的病毒基因序列與案19665（新北設計師）、桃機群聚案事件的相同，排除是新的本土病例。

案22137於13日參加嘉義喜宴，遲至21日確診，但他13日當天就已有喉嚨痛、頭昏症狀，引起中央流行疫情指揮中心高度重視，懷疑他是喜宴傳染鏈的最早感染者，雲林縣衛生局將他送醫後即抽血作病毒基因定序。

衛生局長曾春美表示，案22137的基因定序結果今（24日）出爐，與案19665（新北設計師）相同，亦即同屬桃機群聚案事件傳染鏈，並不是沒有源頭的新本土案例。

案22137參加嘉義喜宴後，傳染給妻子及1名神學院的女職員，疫調的配合態度起先不佳，經過警察局協助及衛生局人員道德勸說，後來有配合提供行蹤，外縣市的足跡已移給當地衛生局進行相關人員匡列。