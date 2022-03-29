南投縣傑出演藝團隊將到各鄉鎮演出，與民眾「藝起同樂」。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊而且交通不便，民眾要欣賞藝術表演難上加難；文化局策畫「藝起同樂」巡迴演出，邀請傑出演藝團隊下鄉，到菜市場、廟埕等地演出，讓民眾就近欣賞藝術，也讓因疫情而面臨困境的演藝團隊，能夠永續經營。

文化局長林榮森表示，南投縣的藝文表演多數集中在南投市、草屯鎮，其他鄉鎮民眾反映無法欣賞藝文節目，為了讓各鄉鎮民眾，都能獲得均衡的文化養分，因此規畫「藝起同樂」表演藝術巡迴演出，讓民眾親近表演藝術，培養欣賞藝術的人口，落實文化平權，也讓表演團隊有穩定的收入。

林榮森表示，今年徵選的演藝團隊從4月起到9月間，陸續在13鄉鎮市演出，包括歌仔戲、布袋戲、舞蹈及音樂等，演出的場地涵蓋學校、廟埕、社區活動中心，甚至菜市場，讓表演藝術深入基層，貼近大家的生活，其中，第1場將於4月2日在魚池鄉東光國小，由曼暉舞蹈團擔綱演出。

而為協助在地藝術團隊穩定發展及提升專業水準，今年經專家學者評選出5個傑出演藝團隊，包括李靜芳歌仔戲團、曼暉舞蹈團、薪傳舞蹈團、古典室內樂集，還有首度入選的新興戲劇團隊「莎小戲」，文化局提供經費補助，鼓勵團隊培育人才、提升藝術創作及演出層次。

李靜芳表示，藝術傳承除了人才培育，還要培養觀眾，感謝文化局的鼎力支持；近年來，歌仔戲團面臨人才斷層危機，因此，積極培訓戲曲學院學生及有興趣的年輕人投入，希望歌仔戲能夠開枝散葉，永續經營。