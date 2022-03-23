宜蘭市公所營造綠九市場成為親子友善市場，今天（23日）宣布推出「料理孩子王，玩轉菜市場」，規畫假日親子共廚課程，將由宜蘭市美食業者擔任講師，設計適合親子一起製作的料理，盼讓大小朋友們能在傳統市場放假兼放電。

市公所指出，親子共廚在前年開始舉辦，去年開放報名時，立即秒殺額滿，獲得鄉親好評，但因為遇到疫情升溫而取消，今年重新復辦，規畫在4月9日、5月14日、6月11日上午10時30分舉辦。

4月首場活動是水餃DIY，市公所表示，課程由獲選宜蘭十大好食的老豫仔水餃業者擔任講師，讓親子捏出傳承自眷村的美食記憶，今天還邀請親子們先來嘗鮮體驗，市長江聰淵等人也來嘗試包水餃。

市公所表示，5月課程是規畫水果果凍DIY，由咖啡甜點「台灣黑熊」餐飲擔任講師，帶領親子製作健康、無負擔的新鮮水果果凍；6月是創意飯糰製作，由「香草食堂」以傳統市場中的食材，發揮創意共創親子飯糰。

江聰淵表示，綠九市場的「料理孩子王，玩轉菜市場」推出時獲得很大的迴響，今年重新啟動，規畫在4、5、6月第二個周六舉辦，希望讓親子們在傳統市場中培養感情，加上宜蘭市的名廚擔任講師，期盼小朋友們從小就可以陪著家長做料理，也可以藉此帶動傳統市場的買氣。

市公所表示，活動採線上預先報名制，每場限額10組，活動費用一組200元，其中材料費100元，保證金100元，保證金在參與活動後退還，每場次活動前2周開放報名，詳細報名資訊可上「宜蘭市場放送頭」臉書粉絲專頁。