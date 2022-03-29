2022桃園彩色海芋季將於4月2日至17日於溪海休閒農業區登場。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

2022桃園彩色海芋季將於4月2日至17日於溪海休閒農業區登場，目前花況已經盛開。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

2022桃園彩色海芋季將於4月2日至17日於溪海休閒農業區登場，主題「芋見愛神」結合東西方的愛神文化，包括維納斯、邱比特、牛郎織女等，現場有許多農事體驗，更首度規畫特色藝文市集、花卉展售區，讓民眾可以帶回特色伴手禮。

桃園市長鄭文燦表示，彩色海芋季年年推陳出新，已變成當地亮點活動，今年共種植7萬2千多棵海芋，達15個品種、9種顏色，創歷年新高，還種植2萬多棵百合及香水百合，浪漫花海加上繽紛顏色，每年吸引超過百萬人次參加，目前花況已經盛開。

鄭文燦點出，溪海休閒農業區鄰近新竹且交通便利，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸系統，桃園客運5077及統聯客運210都可到達會場，另也有規畫免費接駁車，活動期間由A18桃園高鐵站－文中三停車場－活動會場的接駁車，園區內也有接駁車可往返在地農場3處免費停車場供民眾使用。

農業局補充，這次有6間在地農場推出一系列有趣親子農事體驗，包括一級棒農場、林園居農場、和春花卉農場、大地農莊、豐舟農園及陽榮農場，要讓民眾深刻體驗農村文化。

此外，由水務局輔導的防災社區有設展、推出限定產品，並將所賣的產品盈餘回饋防災社區，達到社區自主永續發展，品項包括觀音區樹林社區的荷葉系列產品、平鎮區北貴社區的綠藻相關產品等。

農業局提醒，今年活動有別以往單點的演出形式，結合趣味挑戰活動、AR闖關遊戲，規畫兒童劇、迪士尼音樂會、民歌演唱會、樂團演出、DIY活動等，其中4月4日、4月5日為「小小勇者」AR闖關活動，成功者有機會挑戰大型扭蛋機外，還能抽Switch Lite等各項好禮。