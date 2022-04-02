兒童節快到了，今年打算怎麼慶祝？信誼基金會表示，今年兒童節活動特別避開清明連假，選在4月第2個周末（4月9日、10日），在「信誼好好生活廣場」規劃為期2天的「經典圖畫書好好玩」親子園遊會，讓幼兒盡情體驗圖畫書裡「長」出來的動畫、兒謠、遊戲和手作活動。

疫情期間許多幼教學者和老師、家長們都擔心孩子的語言、認知和社會能力發展受到不利影響。信誼基金會表示，今年兒童節特地為2到8歲的孩童規劃以經典圖畫書轉換而成的園遊活動，包括圖畫書動畫、動手做《小黑魚》拓印遊戲、跟著《阿虎開竅了》完成各式任務、完成《有一個老太太她吞了隻蒼蠅》拼圖、挑選一顆《驢小弟變石頭》許願石許下願望等免費闖關活動。也可自付材料費用，報名參加「經典故事動畫劇場」、《最奇妙的蛋》三明治和《雪人》嘎嘎人木工玩具等DIY手作活動。

信誼基金會董事長張杏如表示，經典圖畫書是年復一年被全世界無數孩子一讀再讀，設計成遊戲，可啟發孩子各領域的發展、深化理解並引發閱讀的興趣。營運長廖瑞文表示，信誼透過兒童節「送給孩子一份獨特又珍貴的成長禮物」，讓親子發現更多蘊藏在書中的智慧與寶藏。

園遊會可上網站https：//bit.ly/370hmZW報名，活動對象是2～8歲親子，活動地點是信誼好好生活廣場（台北市重慶南路二段51號B1），活動日期是4月9日周六、4月10日周日；上午場10：00～12：30、下午場14：00～16：30。