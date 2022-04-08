韓團「酷龍」成員具俊曄上月8日閃電宣布與大S（徐熙媛）婚訊，隔天就為愛來台接受了10天隔離生活，出關後住進大S豪宅，今晚他也將在信義區「Ai Nightclub」獻出婚後首場DJ秀，未料演出前4小時，爆出該夜店有確診者足跡，活動臨時被喊卡，他稍早也在IG難過發聲。

具俊曄今天下午還迫不及待地在IG發文預告：「我們今晚在Ai見！」宣傳影片中的背景音樂還是「酷龍」代表作〈Bing Bing Bing〉的Remix版，令大家更加期待他升格台灣女婿後的首場DJ秀，無奈最後因為疫情被迫取消，Ai夜店稍早發出公告表示「配合政府防疫政策，即日起暫停營業」，並宣布表演將延期至下周五（15日）。

他稍早發文向大家致歉，更附上兩個哭泣的表情符號，難過寫道：「今天晚上的演出，為了所有觀眾的健康，配合防疫政策必須取消，和夜店方討論過後，將延期到下周，下周演出也再麻煩大家多多關注了，延期的這周我也會更努力地準備，帶給大家更好的表演」。