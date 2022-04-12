大S（徐熙媛）恢單後再婚前男友具俊曄，受到外界的祝福，但前夫汪小菲卻風波不斷，也在微博和小S開戰，昨（11）日晚間似乎在回顧過去和大S微博，突對昔日與大S合影點讚被網友截圖，引發外界熱議。

大S離婚後，宣布與20年前交往過的韓國前男友具俊曄結婚，靠著20年不變的電話號碼重新聯絡感情，成為時下熱門話題；具俊曄為愛來到台灣，隔離之後直奔大S家重聚回味往日時光，新婚夫妻的兩人被傳有意在台北舉行婚禮，邀親朋友好分享喜悅，雖然此消息被大S經紀人否認，但大S的前夫汪小菲昨晚在微博點讚一則貼文，引起不少人注意，該貼文的配圖是多年前大S與汪小菲新婚，到蘇打綠的演唱會觀賞，該內文寫「大S汪小菲一起去看蘇打綠的演唱會，剛結婚時兩人多麼恩愛啊，那時的汪小菲看起來好小，大S卻很成熟，自從認識汪小菲後，大S好像就喜歡素顏了，去看演唱會也是素顏、休閒裝，一點不怕被拍醜。」

汪小菲點讚被猜測是認同內文的觀點，不免讓人懷疑是不是在懷念和前妻一起度過的時光，然而點讚之後，汪小菲很快又收回了讚，舉動讓網友琢磨不透。不少人留言「你的點讚，還愛她」、「因為回憶過去，痛苦的相思忘不了嗎」、「汪小菲是不是直播帶貨沒熱度了」、「手滑吧，我們流覽也容易碰到點讚……不過，汪小菲和大S感覺剪不斷理還亂，說不定再過多少年又成一家人」、「畢竟結過婚，深夜孤獨的時候也能想起來」、「他意難平，但是又管不住自己」