藝人澎恰恰2020年突開記者會，認了因拍電影、投資文創產業等，欠了2.4億巨債破產，承諾不會逃避，之後確實非常努力工作在償還債務，目前為止還有1.6億沒還清，盼債權人多給時間，而去年他跟沈玉琳舊愛佩真合作，先後跟對方借款46萬，但未依時間歸還，還留下低落言語後神隱，讓佩真很擔心，而此事曝光後，引發熱議，佩真近日透露自己當時也有債務問題需要解決，才急著跟澎恰恰討錢。

去年佩真與澎恰恰合作直播賣泡菜，當時剛認識，但澎哥就跟她開口借46萬，並約定10天後清償，但超過說好的期限好久，澎恰恰都沒有動作，佩真一開始沒催討，不料收到澎哥的訊息，寫著：「今晚，是我人生的最後一晚。妳加油」，就此失聯，讓佩真嚇得不輕，直到去年11月又收到澎哥來訊詢問債務款項，佩真主動降價，46萬只要他還40萬就好，澎恰恰承諾再兩周還錢，但幫忙澎恰恰整理債務的林秉文，發起了債務協商計畫卻沒有找佩真，讓她不禁擔憂，畢竟家有2小孩、老母親要養，底下還有員工得付人家薪水，自己也很吃緊，坦言討回借出的錢卻有壓力，借錢的反倒不好意思、尷尬。

根據《自由時報》報導，佩真10日透露買了人生第一棟房子，總價2021萬，跟銀行貸款1500萬，她提到「澎哥那筆錢我只算他40萬，還打折，如果他還錢我可以拿來付好幾個月的房貸，我還有2個孩子要養要付學費。」，她說現在正需要澎恰恰那筆錢，算一算可以付7個月的房貸。

至於何時能拿到錢，據說佩真不是第一個要還債的人，雖然澎恰恰的經紀人有表示會處理還債，但真正還錢的日子還很難說。佩真無奈回應：「不然還能怎麼辦。」，澎恰恰的經紀人昨日回答：「目前規畫依照澎哥的收入分批還給她。」

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