紓困貸款辦不過，乾脆搶銀行洩憤。葉姓男子今年2月開著心愛的黑色保時捷，到鼓山區彰化銀行行搶，面對圍捕他還朝員警扣板機，最後被行員和警方合力逮捕。葉男供稱曾向彰銀申辦紓困貸款卻被刁難，氣不過就乾脆搶劫，直接送自己吃牢飯，高雄地檢署依槍砲、強盜、殺人未遂等罪將他起訴。

今年2月11日中午12時許，鼓山區彰化銀行博愛分行外突有一輛黑色保時捷BOXTER疾駛而來，急停門口後，身型瘦弱的葉男戴著黑色口罩下車，快步走進銀行，隨即從外套裡抽出黑色改造手槍，並朝櫃檯丟出超商塑膠購物袋後，喝令行員把錢「裝好裝滿」。

開保時捷搶銀行還欲對警開槍，欠債男動機曝光。(中時資料庫)

在場存提款的民眾驚見搶劫簡直嚇傻，但行員不動聲色，偷偷按下櫃檯下方的警鈴並佯裝配合。正好在附近巡邏的鼓山分局吳軍鋒、孫揆、溫仁佑等3名員警，獲報後不到1分鐘就趕抵現場，掏槍指著葉男命其不要輕舉妄動。葉男見員警迅速到場，竟持槍指著員警大喊「退後！不要進來！」，情勢緊張。

對峙過程中，葉男甚至直接朝著員警連扣數次扳機，卻因卡彈無法正常擊發。他見狀拉槍機滑套重新上膛，試圖再次擊發子彈，一旁行員見狀抓起椅子和鐵條往他身上砸去，葉男也因過度緊張，強拉滑套導致槍枝當場解體，槍身和槍機零件分散掉滿地。

正當葉男企圖撿起零件重組，3名員警見機不可失，吳軍鋒立刻掏辣椒水朝葉男的臉噴去，葉當場痛到倒地打滾；孫、溫2名員警一擁而上壓制逮人，事後員警檢查葉的槍枝，發現彈匣填裝8顆子彈，幸好卡彈未造成傷亡。

葉男供稱，他私人生意受疫情影響，周轉不靈，向彰銀申請紓困貸款又被刁難，氣不過加上絕望，才計畫行搶。他還是先觀察，認為銀行中午人比較少，才覺得下手時間。

葉男表示，作案的改造槍枝為死去的友人生前為了抵債才寄放在他那裡。他落寞表示，7年前他正意氣風發，特地花百萬元買下2006年帥氣的中古敞篷保時捷，還登記前妻名下，朋友看到他臉書貼出美車照片，都來詢問稱讚，好不威風。但他後來離婚，為前妻投資的美甲店也因疫情影響，近年生意大不如前，加上積欠地下錢莊近百萬債務，因不堪債主每天瘋狂逼債，跑車殘值也只剩幾十萬元，即使賣掉也還不了債，只好出此下策，打算搶劫不成就送自己吃牢飯。

檢方審酌葉男有對警察開槍的動作，有殺人意圖，依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害公務等罪將他起訴。