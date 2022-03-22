中央銀行理監事會議決議升息1碼，勞動部勞工紓困貸款原訂要配合郵政儲金調升跟進調漲，勞動部22日表示，考量到照顧經濟弱勢勞工，22日正式發函給35家承貸銀行，未免增加勞工生活負擔，希望2020年、2021年勞工紓困貸款貸款利率能維持1.845％不變，預計159萬人受惠。

勞動部在2020年、2021年針對受到疫情影響，開辦每人最高10萬元的「勞工紓困貸款」，提供有急需的勞工因應短期的資金需求，貸款資金由承貸銀行提供，勞動部補貼第一年貸款利息。

央行17日宣布理監事會議決議升息1碼，各部會推出的紓困貸款皆表示，將配合郵政儲金調升後，勞工負擔利息會跟著提高。勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，考量到勞工在疫情期間之紓困需求，為了避免增加勞工生活負擔，22日發函給35家銀行，針對近2年的勞工紓困貸款利率，希望銀行能維持1.845％不變，以善盡企業社會責任、共同落實紓困政策照顧勞工之美意。