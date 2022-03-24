勞動部24日公布最新一期的無薪假統計，這一期有2,396家事業單位正在實施無薪假，人數總計為1萬5,376人。勞動部表示，邊境防疫管制雖然仍持續實施，但國內有一家龍頭級、連鎖旅行社認為已看到開放國境的曙光，為備戰重啟的旅遊而停止實施無薪假。據了解，這家旅行社為雄獅旅行社。

勞動部24日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,396家，實施人數1萬5,376人，與前一周相比，這次家數增加92家，人數減少35人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，實施無薪假主要仍集中在支援服務業（旅行社），有1,423家、9,073人，但值得注意的是，國內有一家龍頭級的大型連鎖旅行社從這一期開始宣布停止實施約600多人。他說，一開始以為是要執行協商到期的續簽作業，但深入發現，因為業者認為疫情逐漸趨緩、入境檢疫天數縮短，未來有機會開放國境，因此決定停止無薪假，「把人叫回來準備」，同時也認為在這態勢下、未來不會繼續恢復實施。

據統計，這期受無薪假影響的產業仍與邊境管制相關，實施人數最多者為支援服務業（旅行社），總計有1,423家、9,073人，其次為運輸及倉儲業117家、1,560人，第三則是住宿及餐飲業168家、1,263人。

黃維琛指出，另外在製造業有小幅度增加120人，主要都還是一些個別廠商的經營問題，例如某一家廠商去年底發生火警，由於災後復原工作仍在持續中，由於勞資協商結果發現員工也想繼續留下來工作，因此雙方協議實施無薪假，後續也會請縣市政府幫忙注意，希望能透過充電再出發訓練計畫、安心就業計畫等來進一步協助勞資度過難關。