俄烏戰爭引發能源需求持續增溫，加上台灣缺電頻傳，近期受惠推動風電開發商哥本哈根基礎建設基金(CIP)的水下基礎工程、缺電商機、綠能題材下，推升世紀鋼的風電概念買盤，惟周一衝上半年新高價後，遭外資調節終止連7日買超，周二股價重挫6%，5日線告失。

國境逐步開放，有助風力發電工程施工之進行，有助後續相關個股的營運表現，2022年持續推動離岸風電工程，有利於2022年營運成長動能。惟先前缺電漲一波，以及法人調整持股，鋼鐵業離岸風電概念股中鋼(2002)、中鋼構(2013)、春雨(2012)、新光鋼(2031)、世紀鋼(9958)、恒耀(8349)等相關鋼廠，周二股價皆墨。

海龍與台船環海(CSBC-DEME)仔細評估歷時兩年半的選商過程，世紀鋼(9958)與世紀風電將提供海龍2A 300MW風場之21座三腳套管式水下基礎構件，四方簽約獨家承攬協議(ECA)，替海龍離岸風電計畫之國產化進程再寫下新的篇章。海龍計畫位於彰化外海50公里處，水深約55公尺，總開發容量超過1GW，是台灣大規模開發的風場之一。

世紀鋼及世紀風電預計將於2024年供應海龍風場21座三腳套管式水下基礎，將承載14MW(百萬瓦)的風機，將是屆時台灣最大的離岸風場水下基礎結構，高度約94公尺、重達2000噸，若以一套價格2.6億元計算，合約規模達54.6億元，海龍風場規畫2025、2026年完成建置並開始商轉。

世紀鋼董事長賴文祥表示，簽約雖然開心，但後續還有很多事才要開始。但綠能浪潮下，他也看好風電長期發展，離岸風電幾乎各國都在推動，加上近期烏俄戰爭下，電價高漲，台灣又正逢缺電議題，風電商機可望持續數十年。

賴文祥提到，投資風電超前布局，總投資金額估達130億元，其中在台北港將斥資70億元，台中港投入45億元，也擴大在零件供應鏈端的投資，全面搶攻風電商機。

離岸風電開發將邁入第三階段的區塊開發，規劃2026起的十年，每年開發容量上看1.5 GW(10億瓦)，每座風機裝置容量近10MW計算，一年大約有150座水下基礎市場，世紀鋼目標在全球市占達6成。

隨著承製的基樁和水下基礎工程持續增溫，世紀鋼去年營收首度破百億元，年增59.04%、達到102.11億元，世紀鋼尚未公布去年全年獲利，累計去年前三季稅後淨利10.76億元，EPS為4.67元。