蕭壠文化園區今年過年後，人潮才見起色，恢復以往的水平。（張毓翎攝）

今年兒童清明連假，園方強打「蕭壠兒童遊樂園」為主題辦活動，4日迎來好天氣，入園人次更逼近7000人。（張毓翎攝）

位於台南市佳里區的蕭壠文化園區，去年中因疫情短暫閉館，重新開館後，遊客數卻不如以往，園方打造多樣活動吸引遊客，直到今年過年後，人潮才見起色，今年配合兒童清明連假，園方舉辦專為兒童設計的「放電」活動，單日湧入破4000人次，4日迎來好天氣，入園人次更逼近7000人。

蕭壠文化園區為糖廠轉型的藝文基地，2003年成立後，持續辦理藝術展覽、親子工作坊等活動，戶外綠地多，吸引很多家長來溜小孩，以往一般假日單日入園人次700至800人，連假期間一天則可達3000、4000人。

園方表示，去年中配合政府防疫政策，閉館約2個月，7月底重新開館後，人潮遠不及以往熱絡；不過，今年過年後，遊客量才見起色，目前已恢復疫情前的盛況，另一方面，園方藉著不斷推出新展或親子活動，吸引遊客回籠。

去年因應疫情，首次推出為期2個月的線上親子DIY課程，提供可以宅配到府的材料包，讓小朋友在家透過線上教學影片，跟著家長動手創作學習，每堂20個名額，一開放報名，3分鐘內迅速秒殺；同時園方推動線上展覽，即便防疫政策逐步解封，但仍保留線上參展的型態。

今年兒童清明連假，園方強打「蕭壠兒童遊樂園」為主題，設置氣墊遊樂區、小火車體驗區、泡泡體驗區等，讓小朋友盡情跑跳碰；園方說，連假首日入園人次約4000、第二天6000多人次，第三天揮別前2天溼冷的天氣，一早出大太陽，入園人次達近7000人，整個停車場停滿滿，人潮十分熱絡。