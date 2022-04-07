遠東SOGO忠孝館日本和風節廠商人員確診，今年清明連假的人流，較去年同期減少3成。（吳奕萱攝）

新光三越今年連假來客影響約2成，初夏購物節活動線上也可購買。（新光三越提供）

微風南山Burberry Kids童裝專賣店開幕後，帶動精品童裝各櫃業績提升，Burberry Kids棉質喇叭袖風衣，2萬6900元。（微風提供）

今年清明連假期間本土疫情再起，影響百貨來客數，也使百貨甫開跑的母親節購物檔期受影響，連鎖百貨表示，今年清明連假對比去年同期，約影響來客2至3成，不過精品類等銷售買氣持續，加上連假適逢兒童節，有送禮需求的精品童裝業績也增長。

新光三越表示，連假期間業績及來客，受天雨及疫情變化影響，業績較去年有些微差距，來客影響約兩成，其中北區及南區影響較明顯。但在名品及家用品部分，受惠於獨家優惠及新品上市，仍有不錯成長，後續將持續推出優惠活動及獨家商品，來提升買氣，同時新光三越也提醒消費者，仍可以透過新光三越App、熟客系統服務，或skm on line，選購商品也同享優惠。

微風觀察因本土疫情再起，因此各館人潮比去年稍微減少，但在精品帶動加乘下，整體業績呈現持平。而連假適逢兒童節，微風廣場童裝baby MADISON，業績比去年成長5成，今年顧客消費力道較強，單筆購買商品件數較去年多；微風南山精品童裝區，自Burberry Kids童裝專賣店開幕後，帶動精品童裝各櫃業績提升，連假期間業績成長約1成，顧客選購多以送禮為主，又以經典款最為暢銷。

微風進一步觀察，近期精品買氣持續，微風信義CELINE、LV等精品表現亮眼，而KENZO 4月2日獨家首賣的潮流之父Nigo前導系列，開賣1小時內商品全數售完，創造出7位數業績成長。餐飲方面，清明連假期間，用餐人潮踴躍，尤以高樓層餐廳更為明顯，饗饗仍是一位難求，Morton’s較去年業績成長1成多，麻辣45亦成長1成，另許多民眾擔心疫情，也讓各館餐廳外送業績成長1至2成。

遠東SOGO百貨忠孝館，近期爆發12樓日本和風節廠商人員確診案。SOGO表示，台北各館統計今年清明連假的人流，較去年同期減少3成。

遠東百貨表示，今年清明連假因本土疫情升溫影響，對比去年同期狀況較不標準，不過今年第1季對比去年同期，不包含新開幕遠百竹北店的話，有15%的成長。