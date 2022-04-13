美國聯邦地區法官克勞斯納（R. Gary Klausner）11日裁定，與大陸億萬富豪劉忠田有關聯的6家南加州公司需要支付18.3億美元罰金，因為這些公司將進口的鋁偽裝成鋁成品來逃避關稅。

美國之音報導，該裁定判處Perfectus鋁業公司及其1個子公司，以及4家倉儲公司5年緩刑，並命令他們支付18.3億美元的罰金。去年一個聯邦陪審團認定這6家公司犯有共謀、欺詐和其他罪行。

根據美國司法部的聲明，這6家公司與亞洲最大的鋁型材製造商中國忠旺控股有限公司合謀，將鋁型材焊接在一起作為托盤出口，以規避美國的關稅。從2011年到2014年，劉忠田控制的公司從大陸進口了220萬個鋁製托盤。絕大多數托盤通過洛杉磯和長灘的港口進口。

聲明表示，中國忠旺控股向投資者謊稱美國對鋁製托盤需求旺盛。但事實上，這些托盤主要被儲存在南加州附近的4個倉庫裡，而這一虛構銷售行為旨在抬高在香港上市的忠旺控股的業績。由於對托盤沒有實際需求，劉忠田和中國忠旺安排建造和收購鋁熔化設施，將作為托盤進口的鋁重新鑄造成具有商業價值的形式。

被告通過空殼公司向劉忠田控制的鋁業公司洗錢數億美元，以此來推動他們的騙局。這些資金隨後作為鋁材付款轉入劉忠田以及其它的空殼公司。

美國從2011年開始對從中國進口的某種類型鋁材徵收最高400％的反傾銷和反補貼關稅，而托盤等鋁成品則不受影響。

法官克勞斯納在3月24日下令沒收扣押的鋁材，目前估值約為7000萬美元。除了6家被定罪的公司外，在2019年被陪審團起訴的其餘4個被告尚未在美國法庭面對此案的刑事指控，其中包括58歲的億萬富豪劉忠田。