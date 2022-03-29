美國貿易官員28日表示，將就是否對來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的太陽能設備徵收關稅展開調查，這對依賴廉價進口產品來壓低成本的項目開發商是一個打擊。

路透報導，提出調查要求的是美國加州太陽能製造商Auxin Solar，旨在遏制於市場占主導地位的廉價亞洲太陽能電池板進入美國。

總部設在加州聖荷西（San Jose）的Auxin今年稍早要求美國商務部進行調查，理由是中國製造商將生產轉移到馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨，以避免支付美國對中國製造太陽能產品徵收的關稅。

美國商務部網站的一份備忘錄顯示，官員們稱，Auxin提供的訊息表明在該四國運營的太陽能企業，是中國大型生產商的子公司，如果在那裡生產的產品實際是在中國製造，將適用美國的反補貼和反傾銷稅。備忘錄稱，商務部將在150天內發布初步裁決。

Auxin對此決定表示歡迎，首席執行官Mamun Rashid聲明表示：「我們很感激商務部官員認識到有必要調查這種普遍的後門傾銷，以及這如何繼續損害美國太陽能生產商的利益。」

然而，美國太陽能行業團體大力遊說反對商務部接受請願，稱這將摧毀該行業，並增加消費者的用電成本、導致更多的市場波動和失業。