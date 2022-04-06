上海官方6日上午舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，被問到民眾關心的兒童感染者陪護問題，是否考慮進一步優化管理制度來滿足陪護需求？上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，對一些有特殊需要的兒童，由監護人自願申請，在充分了解可能的健康風險並簽署告知承諾書之後可以陪護。

根據澎湃新聞引述吳乾渝表示，兒童是最柔軟的族群，兒童感染牽動著大家的心，同為父母感同身受。因此兒童感染者的收治，既要遵守法律法規和防控規範的要求，也要考慮特殊照護的實際需求。

為此，不斷改進和完善服務保障措施，主要有三個方面。第一是在收治上加強專科醫療團隊配備，使兒童得到規範的觀察和治療，將針對兒童族群設置專門區域，增強照護力量。同時對有家庭成員感染的情況採取親子收治模式，有利於看護照顧。

第二是對於一些有特殊需要的兒童，由監護人自願申請，在充分瞭解可能的健康風險並簽署告知承諾書後，可以陪護。第三則是在符合陪護條件的家長，應在工作人員指導下，做好個人防護，落實規範佩戴口罩、分時用餐、不與兒童共用生活物品等防護措施，嚴格遵守各項管理制度。