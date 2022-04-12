時代力量高市議員林于凱今（12）日指出，截至8日就受理395件，其中6日上午更平均1件審查僅42秒，比「全聯結帳還快」，由於受理採取「先搶先贏」作法，讓不少代辦業者有操作空間，質疑有「創業黃牛」現象。（柯宗緯翻攝）

時代力量高市議員林于凱今（12）日指出，截至8日就受理395件，其中6日上午更平均1件審查僅42秒，比「全聯結帳還快」，由於受理採取「先搶先贏」作法，讓不少代辦業者有操作空間，質疑有「創業黃牛」現象。（柯宗緯翻攝）

高市青年局青年創業補助計畫今年祭出4000萬元，4月6日開放申請至22日，但經費用罄即不再受理。高市議員林于凱今（12）日指出，截至8日就受理395件，其中6日上午更平均1件審查僅42秒，比「全聯結帳還快」，由於受理採取「先搶先贏」作法，讓不少代辦業者有操作空間，質疑有「創業黃牛」現象。

林于凱今在議會質詢指出，青創補助每件最高20萬，吸引不少人申請，但4月6日早上8點半到中午12點，短短210分鐘就受理300件，平均1件只要42秒，事後青年局甚至發出「已超出預算額度」公告，他狠酸效率「比全聯結帳還快」。

林于凱更接獲民眾投訴直指，有疑似代辦業者1次帶著10幾件申請案到青年局申請，而坊間也有業者向創業青年收取20％到50％的高額佣金進行代辦，甚至有「創業獵人」利用資訊落差，用人頭賺政府補助。

林于凱質疑，青創補助採取「先申請先審核、預算用完為止」做法，且選在一般上班時段到青年局臨櫃申請，才讓代辦業者有操作空間，較晚送申請的創業者就只能排候補，此舉助長創業補助黃牛氾濫，變得有如搶演唱會門票。

他認為，應檢討「先搶先贏」辦法，並且除了資格審查以外，應有其他實質評審機制，避免政府美意落入黃牛口袋，真正落實補助創業青年，若無法有效排除代辦業者，對許多創業青年來說並不公平。

對此，高市青年局長張以理答詢時解釋，受理當天只是收件，才會有42秒收1件情況，後續會再做實質審查，並派員實地訪視租金及生財器具，才會發給核准函，屆時才能請領到補助。而20萬補助，包括租金、生財器具及數位轉型費用，這三個部分也必須實報實銷。

張以理指出，當初規畫「先排隊先贏」經過很多討論，也希望能濾掉不肖業者透過補助來做營利行為，期待創業民眾到現場親自送件，市府會一一比對送件內容是否正確，但由於涉及「公平性」，必須優先送件進來，才可以取得實質審查資格。