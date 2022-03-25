銀行理專A錢「非一日之寒」，全國金融業工會聯合總會發函向金管會檢舉，羅列血汗理專九大態樣，如每小時回報業績、配額銷售、特定商品銷量納入年度考績、頻繁調升業績目標、個人目標外還有團體目標、暗示要建議客戶舉債投資、訂限時限量目標、用人看證照非看財務狀況、未落實輪調制等，要求金管會嚴查，尤其是民營銀行及外商銀行。

銀行仍是屢傳理專挪用客戶資金、不當銷售等情況，金管會主委黃天牧已強調對此類情況「深惡痛絕」，且會嚴罰銀行，全金聯即建議金管會要嚴查外，並要從銀行總經理到相關各級主管都要究責，且要注意民營銀行會用「人牆戰術」，如廣設副總經理、總督導、區督導等，規避高層責任，全金聯甚至建議金管會要啟動各銀行的獨董或監察人調查，避免銀行設過高的目標，變相剝削勞工，也無法樹立良善的銷售文化。

全金聯調查各銀行情況後羅列的血汗理專九大態樣，一是銀行要求理專隨時保有衝百米的動力，早、中、晚詢問成交情況，有外商銀行甚至每小時要回報績效。

二是每種商品都有業績，如特定基金IPO、特定保單，且要求限期完成，若達不到，理專就自掏腰包購買；三是強迫銷售特定商品，直接影響年度考績與獎金；四是銀行任意且頻繁調升業績目標，甚至成長率高於經濟成長或公司預算成長率，顯不合理；五是即便理專達到個人業績目標，還有團體或單位的「榮譽目標」。

六是不尊重理專或客戶的個人意願，明示或暗示要以話術鼓勵客戶下單、甚至舉債投資；七是訂出限時限量目標，如元月要開紅盤、每季或年度都有應達成的進度或目標額；八是未了解理財家庭或財務狀況，用人只看證照張數；九是未落實金管會要求的輪調制度，或只作形式上的輪調，仍在原單位駐點或轉作業職，數月後再調回原職。

全金聯表示，銀行收到高佣金，未必會優待理專或業務人員，而保險公司等付出高佣金，羊毛出在羊身上，亦會轉嫁到保戶身上，形成惡性循環。