救國團台中市團委會今（31）日舉辦「台中市慶祝111年青年節優秀青年表揚大會」，其中，知名甜點品牌「法布甜」創辦人張淑卿，因職業及公益領域表現優異，代表台中市接受全國表揚。

評審委員陳明德指出，張淑卿忠於自己的熱愛與堅持，並以孝親為出發點，想著照顧更多想吃甜點卻又得忌口的人們，其產品中使用更健康低糖的海藻糖，來取代業界常用的砂糖；使用更營養的杏仁粉做餅皮，取代傳統的麵粉製造，堅持不添加任何化學香料與防腐劑，讓顧客都能感受到用心。

法布甜除了連續五屆榮獲「台中市十大伴手禮」首獎及金口碑獎、第三屆國家品牌金舶獎、國際ITQI獎章2星認證、世界美食評鑑三冠王之外，更在疫情衝擊下，依然用心投入在愛心公益活動上，如捐血、中部地區燒燙傷重建中心與八仙塵暴燙傷基金會義賣、免費蛋糕捐給低收入戶及單親媽媽、偏鄉地區物資捐贈、連續7年與十方啟能中心合作在聖誕節致贈心願禮物等，獲得評審一致推舉、脫穎而出，代表台中市接受全國表揚。