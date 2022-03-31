民進黨國際事務部及青年發展部今年4月即將第二次舉辦「全國高中職國際知識競賽」，邀請全國對於國際、外交、政經有興趣之高中職學生組隊參加挑戰。民進黨發言人、國際事務部副主任謝佩芬表示，三週的報名期間內，總共吸引全台各地82校、215支隊伍、超過600名學生報名，相比上屆增長1.5倍。

謝佩芬說，去年為民進黨首度舉辦此一競賽，高中職學生反應熱烈，更邀請民進黨主席蔡英文親臨決賽現場頒獎，讓晉級的學生非常興奮，因而留下好口碑。此次再度舉辦此一競賽，以北部地區最為熱烈，總計超過30校、95隊、近300位學生報名；南部地區緊接在後，超過80支高中職隊伍參加。中部有22隊、東部有12隊報名參加。相較於去年首屆全國高中職國際知識競賽有138隊報名，此次報名人數大幅成長，隊伍數不僅突破200隊，人數將近650人。

今年第二次舉辦全國高中職國際知識賽報名數破表，感受到台灣年輕世代對國際事務興趣濃厚、勇於參加挑戰。而為鼓勵台灣高中職同學更關注國際議題，除民進黨中央提供冠軍獎金2萬元、總獎金高達5萬元外，民進黨台東縣黨部更加碼台東青年交通補助及決賽獎金。

謝佩芬說，今年的報名隊伍和去年一樣充滿創意，有許多讓人印象深刻的隊名，除結合流行時事的「食炙明鮭」、「南漂青年」、「香菜三色豆」；來自嘉義嘉華高中的學生更取「金色三麥」、「金力充沛」、「金喜連連」、「金色傳說」、「金益求精」的系列隊名，更讓人期待五支隊伍都能晉級決賽。另外，去年來自成功高中的冠軍隊伍「大殺四方」也再次參戰，改名「烏克蘭必勝」，準備再拿一座冠軍回家，為比賽增添看點。

此次2022全國高中職國際知識競賽初賽錄取名單將於4月1日公布，4月9日、10日於北、中、南、東四區舉行初賽筆試，再選出各區前25％的參賽隊伍進入4月30日的總決賽，角逐冠軍。比賽內容聚焦於國際知識與歷史文化。