租賃」又稱出租、租借，以融物代替融資的方式，由出租人向供應商購買機器設備後，再出租給承租人，在合約或法律上，屬於一種商業交易行為，承租人不需先行墊付大筆現金，僅需於租賃期間按期繳付租金，便可獲得指定物件的有限期使用權，是一種以使用權代替所有權的概念。

租賃業谷底回升

早期租賃業僅以辦理生產、運輸、公用事業、衛生、教育及公共行政機構所需之機器及設備為主，而租賃的發展，決定於產業界的投資機會，在經濟成長的階段，由於產業及市場投資意願較積極，企業需較充足的營運資金；此外，在面臨產業升級的同時，對於資金需求的緊俏，因資金取得困難以及增添或更換機器設備的需求殷切，租賃方式便能滿足這些需求，因此，租賃市場的需求與經濟成長擁有直接且正向關係。

隨著經濟蓬勃發展，加上政府政策推波助瀾，租賃規模逐漸多樣化，可承作的範圍也日益廣泛，包括機器、醫療、汽車租賃、辦公等設備、飛機及船舶等，只要是有折舊性質的固定資產均可作為租賃標的物。另一方面，為了滿足中小企業營運時對資金的需求，提供企業與民眾多元管道的資金來源，也衍伸出原物料、生產設備、成品、半成品、運輸設備等分期付款業務。

全球在二○二○年開始，受到新冠肺炎疫情肆虐的衝擊，各國不管是在經濟，甚至是消費力道均受到嚴重影響，惟台灣在轉單效應及出口持續暢旺的同時，二○年經濟成長率較一九年的二．七一％成長至三．一一％，不過在疫情甫爆發的上半年，已先行對消費與投資動能造成影響，導致國內租賃業者包括和潤企業與裕融全年獲利同步拉回，ＥＰＳ較一九年均呈現下滑，分別由五．八一元及九．一二元下滑至五．○二元及八．八五元。（全文未完）

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