文組新鮮人起薪一定低？也許不然。一名畢業於某師範大學商科的男網友透露，畢業後他回中南部老家找工作，但當地薪資待遇普遍低落，讓他相當苦惱，也好奇「學歷不錯的文組同學，都找到好工作了嗎」，引起網友熱烈討論。

一名男網友在網路論壇Dcard發文指出，他大學就讀某師範大學商科，以多益710分、系排30%的成績畢業後，回到中南部老家求職，但找了好幾份工作薪資都只有30K上下，其中工資最好的行政職也只願意開到31K，讓他相當苦惱，也好奇其他文科生的命運如何。

貼文一出，有網友直言，「文組畢業不要做行政職，薪水會高一點」、「建議原PO不要選擇行政，因為天花板就在那邊，建議往專業職位走」，並分享過往經驗，「大四曾做過廣告行銷業，當時的夥伴薪水很多都超過60K，甚至到70、80K」。

也有網友建議，文組新鮮人可以選擇金融業、銀行業，「文組以台灣來說普遍最高就金融MA（儲備幹部）吧」、「四大文學畢業，在某銀行擔任ARM（法人金融業務助理），底薪40K以上」、「國立文組應屆畢業生，現在做金融業後台有66K」、「銀行真的滿好賺的，只是蠻常不能準時下班，但比一般服務業好多了」。

其中還有國立文組神人透露，自己從事互聯網工作，月薪人民幣38K（相當於新台幣16.9萬元），「準備跳槽去新加坡Bulge Bracket（大型跨國投資銀行）當網站前台新鮮人，月薪200K，但生活品質沒很好」。