24歲的鄭力齊，原本因經濟因素苦惱是否要念大學，後來參加中華醫事科大的雙軌計畫招生，邊念書邊在小林眼鏡接受工作崗位訓練，畢業後因表現優異而獲加薪留任，並順利通過驗光師技術考試，薪資待遇3萬6000元起，鄭力齊說，「雙軌計畫不僅讓我畢業即就業，更找到職涯舞台」。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，雙軌計畫兼顧學子升學與就業，每周2至3天在學校上課、3至4天在企業訓練，不僅補助青年一半學費，企業也會依訓練期間給予訓練津貼，自2012年推動以來，雲嘉南轄區已有超過1700名青年學子參與，近3年就業率更達97％以上。

「雖然上課及工作需同步併行，但是這樣的付出很值得」，鄭力齊說，高中就讀電腦繪圖科並非相關科系，對於視光相關領域一竅不通，但學科課程紮實且實用，企業工作崗位訓練更安排了各項職務輪調，亦加強對於驗光師的專業訓練，讓他順利通過驗光師國家技術考試，家人也為他的成就而感到開心。

劉邦棟補充，今年度雲嘉南轄區參加雙軌計畫的學校有中華醫事科大、南台科大、崑山科大、遠東科大及吳鳳科大等5校11科系，合作企業包括寶崴光學等54家，提供機電整合等領域超過320個名額，相關招生訊息可查詢雲嘉南分署官網，或撥電話洽詢。