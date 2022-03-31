新冠肺炎本土疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，對基隆採取「類普篩」，台灣預防醫學學會理事長陳宜民批評，類普篩實際上就是普篩，外界2年前就在呼籲普篩抓熱區，如今陳仍不願認錯，且病毒跑到全國，卻只在基隆普篩，對民眾幫助根本不大。

國家政策研究基金會今日舉辦《疫情增溫？觀光業者苦等解封，清明連假如何因應》論壇，邀請防疫專家、觀光業者等代表座談，討論未來防疫走向與邊境開放議題。

陳宜民指出，最新消息是國內有17條不明傳染鏈，清明連假注定要繃緊神經。他舉例，歌手張惠妹4月1日起在台北小巨蛋的演唱會，不只有台北人，全國人都來了，這麼嗨的情況下，口罩戴得住嗎？病毒不會藉此擴散到全國嗎？

陳宜民批評，類普篩是什麼？它就是普篩，是陳時中不願意承認2年前彰化縣衛生局長葉彥伯做普篩調查是對的。陳說，全台灣現在就該普篩，了解社區狀況，指揮中心應出面擔當，而不是躲避責任，把試劑交給基隆用他們的方式來篩，且只篩一次跟本不夠。

陳宜民質疑，既然基隆可以普篩，新北、台北、高雄為什麼不行？疾管署應該做一個防疫地圖出來，告訴民眾清明、母親節出去玩，哪裡是熱區，篩檢結果可以一目了然。以美國為例，他們不只篩社區，還去篩下水道，看有沒有新冠病毒存在，「這就是讓民眾趨吉避凶」。

台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春則批評，疫情指揮中心不是每天只講疫調、講數字，中央指揮官應該要講政策。再來，疫苗覆蓋率卡關，疾管署應該去做調查，老人家不願打疫苗的原因是什麼，想辦法提高，而不是講不明傳播鏈搞得大家緊張兮兮。

金傳春表示，政府說有進了新冠口服藥物，但她昨天特別去問了和平、台大、松山等大型醫院，他們手上確實有貨，但基層診所都沒有，疫苗、藥物應該雙管齊下，但這方面台灣還是遠遠不足。