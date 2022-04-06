基隆二信高中3月26日出現首例確診個案，校園陸續爆發群聚感染，全校停課至4月5日，昨日零時第一批被匡列師生解隔離，最後一次PCR採檢，仍有5人陰轉陽，目前累計17人染疫。校長林立表示，今天上午首日復課，仍有2班級停課、51人居家隔離。

二信高中首例確診個案22735為10多歲男性，家人曾至銀河小吃店消費，26日採檢確診，隔日1名同班同學，以及搭乘同班學校交通車友人相繼染疫，由於有2個班級學生確診，全校3350名師生27日進校全面篩檢，8組醫護同仁分別進入教室採檢；校方也宣布全校停課至4月5日。

二信高中指出，第一批被匡列師生於昨日零時解隔離，但有5名學生進行最後一次PCR採檢時「陰轉陽」，目前累計全校17人染疫、51人居家隔離，包括學生50人、老師1人。此外，學校今日復課，高職仍有2班停課，其他班級正常上課，今早校門口湧入大批學生進出。

一名不願具名二信高中老師表示，首日復課仍有家長擔心為學生請防疫假，她坦言，面對這次疫情確實要嚴陣以待，大家心情也多少受到影響，但學校目前實施加強版防疫措施，除教室全面清消外，學生每天早上、中午都要量測體溫，監控自身健康狀況，仍呼籲同學依政府指引，若無疑慮可回學校上課。

校長林立提及，今天應到學生3230人，139名學生應到缺席、請假，缺席率約4.3％，至於請假原因還要追蹤，先前有提醒學生若有感冒症狀，盡量待在家中、不要到校；校內也在復課前加強相關防疫措施，包括交通車、教室、廁所等校園環境全面清消，也要求各班學生避免群聚或跨區到不必要的學習場域；另搭乘專車時全程配戴口罩，盡量採固定坐位，不得飲食。