基隆市政府為讓雙薪家庭安心就業，自2017推動公立幼兒園課後留園服務，只要有1名孩童需要便立即開課，今年度上、下學期全市52園全數開班，開辦率達百分之百，另凡符合弱勢家庭要件，可向市府提出申請，無需付費。

基隆市長林右昌表示，為使雙薪家庭父母安心就業，公立幼兒園推動課後留園服務，另為減輕弱勢家庭育兒負擔，低收入戶、中低收入戶家庭，還有突發需求的其他經濟情況特殊生，只要家長告知學校，並檢附相關證明文件或家訪證明，向就讀的幼兒園提出申請，即可完全免費，讓弱勢幼兒就學期間，皆能安心留園、得到妥善照顧。

教育處長杜國正表示，110學年度上、下學期全市52園全數開課，寒、暑假從上午8時至下午5、6時，學期間最少至下午5時，其中42園服務至下午6時，他提及，各公幼園長、園主任及教師們抱持讓孩子放假期間不沉溺在3C產品，而是沉浸在園內的學習內，能持續全數開班實屬不易，將持續努力成為家長們的後盾。

教育處補充說明，幼兒園課後留園費用依參加幼兒人數平均分攤，每園參加人數若為10人以上，則每小時收費50元以下；參加幼兒人數若未滿10人，則每人每小時收費80元以下，保險、午餐及點心費另計。

此外，教育處提及，現正逢基隆幼兒園招生季，4月30日、5月1日起舉辦111學年度公幼招生登記，凡是4月22日前戶口設籍基隆市，都可至「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統」登記，預計開放2300位名額，相關資訊也可至教育處全球資訊網站查詢。