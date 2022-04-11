大陸河南一間理髮店近日發布一支影片，因而在網路上爆紅，原來是業者找來多名性感辣妹幫男性顧客刮鬍子，被外界質疑是靠著「打擦邊球」攬客營銷。對此，業者喊冤表示理髮店只提供正規服務，之所以找當地女團拍攝，只是為了引起大眾關注。

綜合陸媒報導，河南省南陽市一間只為男士服務的理髮店，近日在網路上貼出多支火辣宣傳短片，畫面中可見，數名正妹穿著合身小可愛、超短裙和黑絲襪，性感曲線畢露，頭上還戴著兔耳朵，並搭配俏皮的音樂熱舞，瞬間在網路上爆紅。

不過有不少網友質疑店家掛羊頭賣狗肉，美其名是理髮店，但其實提供特殊服務，紛紛留言直呼「這樣真的好嗎？」、「我可不敢讓老公去」。面對排山倒海的質疑聲浪，業者也緊急出面滅火，表示自家是正規的理髮店，開業至今已有13年之久，擅長美式油頭、港風燙等，為了達到吸眼球的效果，才會找來當地女團拍攝讓人眼睛為之一亮的宣傳短片。

對此，北京大成律師事務所律師指出，理髮店的宣傳短片恐有「不良暗示」的嫌疑，雖然內容並未涉及發布淫穢、色情信息等治安管理問題，但也不排除有顧客是為了美女而上門光顧。律師建議，業者應明確標示出店內提供的服務內容，否則會有故意誘導、誤導消費者的欺詐嫌疑。